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Арустамян прокомментировал получение аккредитации на Евро-2020

10 Июня 2021, 09:41,

Футбольный обозреватель Нобель Арустамян прокомментировал получение аккредитации на поединки чемпионата Европы-2020. Ранее заявку журналиста заблокировали из-за позиции оргкомитета турнира в Азербайджане.

«Если хотя бы один из городов-хозяев меня блокирует, то работать на турнире я не могу. Я в любом случае не планировал посещать Баку. Рад, что ситуация разрешилась», - написал Нобель в своем телеграм-канале.

Добавим, что континентальный турнир стартует уже завтра поединком между сборными Италии и Турции. В субботу, 12 июня, свой путь на Евро-2020 начнет сборная России. Команда Станислава Черчесова сыграет в Санкт-Петербурге против команды Бельгии. Начало встречи запланировано в 22:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Нобель Арустамян
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