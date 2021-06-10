Арустамян прокомментировал получение аккредитации на Евро-2020

Футбольный обозреватель Нобель Арустамян прокомментировал получение аккредитации на поединки чемпионата Европы-2020. Ранее заявку журналиста заблокировали из-за позиции оргкомитета турнира в Азербайджане.

«Если хотя бы один из городов-хозяев меня блокирует, то работать на турнире я не могу. Я в любом случае не планировал посещать Баку. Рад, что ситуация разрешилась», - написал Нобель в своем телеграм-канале.

Добавим, что континентальный турнир стартует уже завтра поединком между сборными Италии и Турции. В субботу, 12 июня, свой путь на Евро-2020 начнет сборная России. Команда Станислава Черчесова сыграет в Санкт-Петербурге против команды Бельгии. Начало встречи запланировано в 22:00 мск.