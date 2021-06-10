Арустамян получил аккредитацию на чемпионат Европы

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10 Июня 2021, 09:08,
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Журналист Нобель Арустамян сможет работать на матчах Евро-2020, об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ. УЕФА спасибо. Работаем дальше», - гласит сообщение Захаровой в «Телеграме».
Ранее сообщалось, что аккредитация Арустамяна была заблокирована азербайджанской стороной.
Чемпионат Европы стартует в пятницу, 11 июня. Сборная России попала в одну группу с командами Бельгии, Финляндии и Дании. В первом туре подопечные Станислава Черчесова встретятся с фаворитами квартета - бельгийцами. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Нобель Арустамян