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Черчесов: «Не думаю завершать карьеру»

09 Июня 2021, 21:35,

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не собирается на пенсию. 

Черчесов считает, что время расставит всё по местам, а пока что он не задумывается о том, чтобы завершать тренерскую деятельность. Также Станислав Саламович опроверг информацию, что сборная России проводит сборы в Австрии из-за того, что главному тренеру команды нравится эта страна. Для Sport24 Черчесов отметил идеальные условия для подготовки в австрийском Нойштифте. 

Несколько дней назад бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко критиковал Черчесова за выбор Австрии как места для подготовки. По мнению футбольного функционера, руководство команды нецелесообразно тратит деньги, которые можно пустить на развитие футбола в России. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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