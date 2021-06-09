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Юран - о невызове Смолова: «Пусть в себе разберётся»

09 Июня 2021, 20:35,

Российский тренер Сергей Юран не считает, что Фёдор Смолов заслужил вызов в сборную России на чемпионат Европы 2020 года. 

Как говорит Юран, Криштиану Роналду и Лионель Месси, в отличие от Фёдора Смолова, не почивали на лаврах былых заслуг, а работали дальше. Специалист уверен, что нападающий «Локомотива» провёл сезон 2020/21 хуже, чем Антон Заболотный. В интервью «Спорт-Экспрессу» Юран предложил Смолову разобраться в себе. 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уже объяснял, почему Смолов оказался вне заявки на Евро-2020. Главная причина в том, что наставник российской команды не собирается кардинально менять схему игры из-за Смолова. 

 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная России, Фёдор Смолов, Сергей Юран
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