Юран - о невызове Смолова: «Пусть в себе разберётся»

Российский тренер Сергей Юран не считает, что Фёдор Смолов заслужил вызов в сборную России на чемпионат Европы 2020 года.

Как говорит Юран, Криштиану Роналду и Лионель Месси, в отличие от Фёдора Смолова, не почивали на лаврах былых заслуг, а работали дальше. Специалист уверен, что нападающий «Локомотива» провёл сезон 2020/21 хуже, чем Антон Заболотный. В интервью «Спорт-Экспрессу» Юран предложил Смолову разобраться в себе.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уже объяснял, почему Смолов оказался вне заявки на Евро-2020. Главная причина в том, что наставник российской команды не собирается кардинально менять схему игры из-за Смолова.