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​Фонте: «Роналду остаётся зверем»

09 Июня 2021, 19:34,

Защитник сборной Португалии Жозе Фонте в преддверии чемпионата Европы высказался по поводу Криштиану Роналду.

«Роналду – наш лидер, наш капитан. Как всегда, он готовится наилучшим образом, будучи одним из лучших профессионалов. Цифры говорят сами за себя.

Криштиану продолжает работать, он остаётся зверем. Так что не ожидайте от него ничего, кроме величия», - рассказал Фонте talkSPORT.

Сборная Португалии является действующим чемпионом Европы. На наступающем континентальном форуме Криштиану Роналду и компания выступят в одной группе с командами Франции, Германии и Венгрии.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии, Жозе Фонте
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