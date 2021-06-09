​Дешам оценил повреждение Бензема

Во вторник вечером сборная Франции разгромила Болгарию в контрольном поединке. Ближе к завершению первого тайма Дидье Дешаму пришлось менять Карима Бензема. Рулевой «трёхцветных» дал комментарий по поводу состояния форварда.

«Это ушиб. Бензема получил хороший удар по мышце выше колена. Он почувствовал, что ситуация ухудшается, поэтому мы решили не рисковать», - рассказал Дешам M6.

Позже Дидье Дешам выступил перед журналистами и заявил, что в ситуации с повреждением Карима Бензема нет ничего драматичного. Вероятно, форвард сможет выступить за сборную Франции на Евро-2020.