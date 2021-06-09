Азербайджан заблокировал аккредитацию Арустамяна только на матчи в Баку

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09 Июня 2021, 13:56,
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В Азербайджане высказались относительно недопуска известного журналиста Нобеля Арустамяна к чемпионату Европы-2020.
Как информирует 1news.az, ассоциация футбольных федераций Азербайджана не препятствует журналисту в посещении поединков континентального турнира в других странах-организаторах. Аккредитация Нобеля заблокирована только на игры, которые пройдут непосредственно в Баку.
Арустамяна не допустили на матчи в Азербайджане из-за поддержки агрессивной политики Армении. Журналист много раз посещал оккупированный Карабах без разрешения и проводил там различные мероприятия.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Нобель Арустамян
Ну вот. А шуму-то было. В СЭ так вообще об очередном мегазаговоре заговорили.