Азербайджан заблокировал аккредитацию Арустамяна только на матчи в Баку

В Азербайджане высказались относительно недопуска известного журналиста Нобеля Арустамяна к чемпионату Европы-2020.

Как информирует 1news.az, ассоциация футбольных федераций Азербайджана не препятствует журналисту в посещении поединков континентального турнира в других странах-организаторах. Аккредитация Нобеля заблокирована только на игры, которые пройдут непосредственно в Баку.

Арустамяна не допустили на матчи в Азербайджане из-за поддержки агрессивной политики Армении. Журналист много раз посещал оккупированный Карабах без разрешения и проводил там различные мероприятия.