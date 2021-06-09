Черчесов ответил на вопрос о завершении карьеры

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09 Июня 2021, 09:58,
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Рулевой национальной сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном завершении тренерской карьеры.
«Не планирую завершать тренерскую карьеру, поэтому и о пенсии не думаю. Ситуация подскажет, как нужно будет поступить», - приводит слова специалиста Sport24.
Сборная России в настоящий момент готовится к старту чемпионата Европы-2020. В рамках группового раунда подопечные Черчесова сыграют против команд Бельгии, Финляндии и Дании. Первый матч россияне проведут против бельгийцев 12 июня на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
Далее Россия встретится с Финляндией, а завершит групповую стадию игрой против Дании в Копенгагене.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Станислав Черчесов