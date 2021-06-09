Черчесов ответил на вопрос о завершении карьеры

Рулевой национальной сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном завершении тренерской карьеры.

«Не планирую завершать тренерскую карьеру, поэтому и о пенсии не думаю. Ситуация подскажет, как нужно будет поступить», - приводит слова специалиста Sport24.

Сборная России в настоящий момент готовится к старту чемпионата Европы-2020. В рамках группового раунда подопечные Черчесова сыграют против команд Бельгии, Финляндии и Дании. Первый матч россияне проведут против бельгийцев 12 июня на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Далее Россия встретится с Финляндией, а завершит групповую стадию игрой против Дании в Копенгагене.