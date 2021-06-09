В сборной Швеции выявлен второй случай коронавируса

|
09 Июня 2021, 08:59,
|
|
Сборная Швеции тоже пострадала от коронавирусной инфекции в преддверии чемпионата Европы-2020. После заражения полузащитника Деяна Кулушевски болезнь подхватил Маттиас Сванберг, об этом рапортует издание Football-Italia.
Обоих футболистов изолировали от национальной команды и переместили в отель.
Напомним, что от коронавируса также пострадала сборная Испании. Команда потеряла полузащитника Серхио Бускетса и игрока обороны Диего Льоренте.
На групповой стадии чемпионата Европы-2020 Швеция сыграет против Испании, Польши и Словакии.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Швеции