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В сборной Швеции выявлен второй случай коронавируса

09 Июня 2021, 08:59,

Сборная Швеции тоже пострадала от коронавирусной инфекции в преддверии чемпионата Европы-2020. После заражения полузащитника Деяна Кулушевски болезнь подхватил Маттиас Сванберг, об этом рапортует издание Football-Italia.

Обоих футболистов изолировали от национальной команды и переместили в отель.

Напомним, что от коронавируса также пострадала сборная Испании. Команда потеряла полузащитника Серхио Бускетса и игрока обороны Диего Льоренте.

На групповой стадии чемпионата Европы-2020 Швеция сыграет против Испании, Польши и Словакии.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Швеции
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