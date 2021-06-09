Какие рекорды может установить Роналду на Евро-2020

Криштиану Роналду владеет сотнями различных рекордов. Своим выступлением он уже переписал историю мирового футбола, но есть ещё несколько крутых достижений, которые он может установить на чемпионате Европы 2020. Рассказываем о том, какие рекорды может побить невероятный Криш.

Больше всего участий на чемпионатах Европы. Роналду достаточно выйти на поле хотя бы на одну секунду, и он установит этот рекорд. Никто ещё не выступал сразу на пяти Евро! Свой первый турнир Криш провёл в уже далёком 2000 году.

Интересно, что семнадцать человек принимали участие в четырех финальных стадиях чемпионатов Европы. Но в пяти – такого ещё не было.

Больше всего матчей, в том числе в отборочных турнирах. Если суммировать матчи финальных стадий Евро и отборов к ним, то пока что в этом списке лидирует итальянский ветеран Джанлуиджи Буффон, он провёл 58 игр. У Роналду пока 56 игр, и если он проведет все матчи группового этапа, то автоматически установит этот рекорд.

Больше всего голов в финальных стадиях. На сегодняшний день Роналду делит первую строчку по голам на Евро с Мишелем Платини. У португальца и француза по девять мячей. Но почему-то нет сомнений в том, что Роналду обязательно отличится хотя бы разок. Интересно, что Платини забил все девять мячей в рамках Евро-1984. Роналду же забил свой первый гол в 2004-м на домашнем чемпионате Европы.

Больше всего голов в одном матче на Евро. В истории чемпионатов Европы было оформлено всего семь хет-триков. Удивительно, но среди голеадоров нет Роналду. Криштиану за свою карьеру в сборной сделал девять хет-триков и два покера.

Самый возрастной голеадор финала. Интересно, что в истории чемпионатов Европы всего в одном финале забивал футболист, которому старше 30 лет. Это случилось на далёком Евро-1976, когда немец Бернд Хельценбайн отличился в ворота сборной Чехословакии. Ему тогда было 30 лет и 103 дня. Если Роналду дойдёт до финала, то ему будет 36 лет и 156 дней.

Капитан, дважды победивший на Евро. Пока что такое достижение принадлежит Икеру Касильясу. Испанец, будучи капитаном сборной Испании, выиграл Евро-2008 и Евро-2012. Португалия является действующим чемпионом Европы, и если она снова победит, то у Криша будет и этот рекорд.