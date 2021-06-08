​РФС обратился в УЕФА по поводу новой формы сборной Украины

РФС направил в УЕФА обращение по поводу новой формы сборной Украины, которая вызвала резонанс в обществе. На форме украинской команды изображён контур страны с Крымом, а также присутствуют националистические лозунги.

В своём обращении к УЕФА РФС выступает с мнением, что форма сборной Украины нарушает регламент по экипировке, не допускающий присутствия политических высказываний. РФС считает, что разрешая использовать такую форму, УЕФА создаёт прецедент. РФС подчёркивает, что футбол должен оставаться вне политики.

Ранее в УЕФА сообщили, что форма сборной Украины на чемпионат Европы была одобрена.