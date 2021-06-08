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​Кудряшов и Самошников не тренировались со сборной России

08 Июня 2021, 17:53,

Защитники Фёдор Кудряшов и Илья Самошников не тренировались со сборной России во вторник. Всего на тренировке присутствовали 27 игроков.

Напомним, Фёдор Кудряшов получил повреждение икроножной мышцы на разминке перед контрольным матчем против сборной Болгарии. Илья Самошников тоже имеет повреждение. Он остался в лагере сборной, хотя не попал в итоговую заявку на Евро-2020. Также с командой продолжают заниматься не попавшие в заявочный лист Андрей Лунёв и Роман Евгеньев. В случае возникновения непредвиденной ситуации кто-то из этих футболистов ещё может быть заявлен.

Первый матч на Евро-2020 сборная России проведёт 12 июня против Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Фёдор Кудряшов, Илья Самошников
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