​Дзюба снова показал свои вратарские способности

Нападающий сборной России Артём Дзюба в очередной раз решил занять место в воротах и попробовать себя на этой позиции. Соответствующее видео было опубликовано на канале сборной России в YouTube.

Удары по воротам, которые защищал Артём Дзюба, игроки сборной России наносили как со средней дистанции, так и с одиннадцатиметровой отметки. В большинстве случаев Дзюбе не удавалось совершить сэйв.

Напомним, что в настоящий момент сборная России готовится к чемпионату Европы. На групповой стадии команда встретится с Бельгией, Финляндией и Данией.