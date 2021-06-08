​Дзюба снова показал свои вратарские способности

|
08 Июня 2021, 17:43,
|
|
Нападающий сборной России Артём Дзюба в очередной раз решил занять место в воротах и попробовать себя на этой позиции. Соответствующее видео было опубликовано на канале сборной России в YouTube.
Удары по воротам, которые защищал Артём Дзюба, игроки сборной России наносили как со средней дистанции, так и с одиннадцатиметровой отметки. В большинстве случаев Дзюбе не удавалось совершить сэйв.
Напомним, что в настоящий момент сборная России готовится к чемпионату Европы. На групповой стадии команда встретится с Бельгией, Финляндией и Данией.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Артём Дзюба