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​Коронавирус добрался до сборной Швеции: Кулушевски сдал положительный тест

08 Июня 2021, 17:21,

Футболист сборной Швеции сдал положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Речь идёт о полузащитнике Деяне Кулушевски, представляющем «Ювентус». Как рассказал на пресс-конференции главный врач шведской национальной команды, Кулушевски был изолирован. По словам врача, речь идёт о единичном случае, а никак не о вспышке COVID-19 в сборной.

Деян Кулушевски пропустит как минимум один матч сборной Швеции на чемпионате Европы. В первом туре группового этапа турнира шведская национальная команда сыграет против Испании. Также в этой группе выступят команды Польши и Словакии.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Швеции, Деян Кулушевски
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