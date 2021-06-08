​УЕФА научил фанатов произносить фамилию Дзюбы

На страницах официального сайта УЕФА был опубликован материал, в котором англоязычных фанатов учат произносить наиболее сложные фамилии футболистов из сборных, которые выступят на чемпионате Европы.

Что до сборной России, то в материале отмечается, что для носителей английского языка особенную проблему представляют главные звуки. В качестве примера приводится несколько имён, например, имя Олег, которое произносится как «Алег».

УЕФА также приводит для англоязычных фанатов две самые сложные, на взгляд авторов, фамилии в сборной России, объясняя, как из правильно произносить:

Igor Diveev – Div-ay-ev

Artem Dzyuba – Jooba