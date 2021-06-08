​Кепа вызван в сборную Испании

Сборная Испании вызвала ещё одного футболиста для тренировок в отдельной от основной команды группе. В этой группе теперь находится ещё и вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага. Ранее в срочном порядке были вызваны Родриго Морено, Пабло Форнальс, Карлос Солер, Брайс Мендес и Рауль Альбиоль.

Вызов дополнительных игроков связан с фактом выявления коронавирусной инфекции у Серхио Бускетса. В сборной Испании готовы делать изменения в заявочном листе на случай выявления COVID-19 у других игроков команды. К счастью, пока что новых заражений зафиксировано не было.

Во вторник вечером сборная Испании сыграет против Литвы. На поле в составе испанской команды выйдет молодёжная сборная.