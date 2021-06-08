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​Фоден постригся в стиле Гаскойна

08 Июня 2021, 14:40,

Талантливый атакующий полузащитник сборной Англии Фил Фоден в преддверии Евро-2020 решил сделать стрижку. Футболист опубликовал фотографию в Instagram с отсылкой к чемпионату Европы 1996 года. СМИ принялись сравнивать образ Фила Фодена и тогдашним образом Пола Гаскойна.  

Сборная Англии на Евро-1996 добралась до полуфинала, где проиграла Германии. Пол Гаскойн на том турнире забил один гол – в ворота Шотландии.

Соперниками англичан на групповой стадии Евро-2020 станут команды Хорватии, Шотландии и Чехии. Все три игры команда Гарета Саутгейта проведёт на родном поле стадиона «Уэмбли».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Фил Фоден, Пол Гаскойн
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