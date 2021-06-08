​Фоден постригся в стиле Гаскойна

Талантливый атакующий полузащитник сборной Англии Фил Фоден в преддверии Евро-2020 решил сделать стрижку. Футболист опубликовал фотографию в Instagram с отсылкой к чемпионату Европы 1996 года. СМИ принялись сравнивать образ Фила Фодена и тогдашним образом Пола Гаскойна.

Сборная Англии на Евро-1996 добралась до полуфинала, где проиграла Германии. Пол Гаскойн на том турнире забил один гол – в ворота Шотландии.

Соперниками англичан на групповой стадии Евро-2020 станут команды Хорватии, Шотландии и Чехии. Все три игры команда Гарета Саутгейта проведёт на родном поле стадиона «Уэмбли».