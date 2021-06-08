Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Ван де Бек не сыграет на Евро-2020

08 Июня 2021, 13:32,

Сборная Голландии лишилась одного из полузащитников в преддверии чемпионата Европы-2020. Как сообщила пресс-служба национальной команды, турнир пропустит хавбек «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек. Футболист выбыл из строя из-за повреждения.

Тренерский штаб «оранжевых» отказался вызывать кого-то на замену. Таким образом, в заявочном листе сборной Голландии указаны фамилии 25 игроков.

Подопечные Франка де Бура попали в одну группу с командами Украины, Австрии и Северной Македонии. В стартовом поединке соревнований голландцы встретятся с «жёлто-синими».

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Голландии, Донни ван де Бек
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020  
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему  
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»  
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020  
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма  
Популярные материалы
Сборная России чуть не проиграла экспериментальному составу Польши: кто был худшим в расстановке Черчесова
Сборная России чуть не проиграла экспериментальному составу Польши: кто был худшим в расстановке Черчесова
Названы две трансферные цели «Спартака»
Названы две трансферные цели «Спартака»
«Спартак» нашёл замену Кралу
«Спартак» нашёл замену Кралу
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
​Названа зарплата Месси по новому контракту, лучший игрок Армении отказал «Зениту», Роналду договаривается с «ПСЖ» - в главных слухах недели
​Названа зарплата Месси по новому контракту, лучший игрок Армении отказал «Зениту», Роналду договаривается с «ПСЖ» - в главных слухах недели