Ван де Бек не сыграет на Евро-2020

|
08 Июня 2021, 13:32,
|
|
Сборная Голландии лишилась одного из полузащитников в преддверии чемпионата Европы-2020. Как сообщила пресс-служба национальной команды, турнир пропустит хавбек «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек. Футболист выбыл из строя из-за повреждения.
Тренерский штаб «оранжевых» отказался вызывать кого-то на замену. Таким образом, в заявочном листе сборной Голландии указаны фамилии 25 игроков.
Подопечные Франка де Бура попали в одну группу с командами Украины, Австрии и Северной Македонии. В стартовом поединке соревнований голландцы встретятся с «жёлто-синими».
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Голландии, Донни ван де Бек