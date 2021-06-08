Сборная России получила результаты тестирования на коронавирус

Сборная России прошла очередное тестирование на коронавирусную инфекцию, об этом рапортует пресс-служба национальной команды.

Сообщается, что все пробы российский футболистов и тренерского штаба дали отрицательный результат.

В настоящий момент команда под руководством Станислава Черчесова ведет подготовку к грядущему чемпионату Европы-2020. Турнир стартует в пятницу, 11 июня.

В первом матче на Евро сборная России встретится с Бельгией. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня. Во втором туре команда Черчесова сыграет против Финляндии, а завершит групповой раунд поединком против Дании.