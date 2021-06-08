Daily Record: «Дзюбе 32 года, и он не собирается останавливаться»

Британский таблоид Daily Record поделился мнением о нападающем сборной России Артёме Дзюбе в преддверии старта чемпионата Европы-2020.

«Дзюба является ветераном команды, на его счету 29 забитых мячей. Ему 32 года, и он не собирается останавливаться. В минувшем сезоне чемпионата России на его счету 22 гола за «Зенит». Артём может стать лучшим голеадором в истории сборной России, если продолжит забить на Евро», - говорится в материале британских журналистов.

Ранее заметку Дзюбе посвятила итальянская La Gazzetta dello Sport.

На Евро-2020 сборная России сыграет против Бельгии, Финляндии и Дании.