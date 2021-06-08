Daily Record: «Дзюбе 32 года, и он не собирается останавливаться»

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08 Июня 2021, 09:29,
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Британский таблоид Daily Record поделился мнением о нападающем сборной России Артёме Дзюбе в преддверии старта чемпионата Европы-2020.
«Дзюба является ветераном команды, на его счету 29 забитых мячей. Ему 32 года, и он не собирается останавливаться. В минувшем сезоне чемпионата России на его счету 22 гола за «Зенит». Артём может стать лучшим голеадором в истории сборной России, если продолжит забить на Евро», - говорится в материале британских журналистов.
Ранее заметку Дзюбе посвятила итальянская La Gazzetta dello Sport.
На Евро-2020 сборная России сыграет против Бельгии, Финляндии и Дании.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Артём Дзюба
32 года это нормально, а вот 37-40 это возраст когда у мужчины появляются первые симптомы эрективной недостаточности)))...
Вот на Евро и посмотрим, чего он стоит. На ЧМ выстрелил. А теперь пришла ещё одна пора отстоять честь страны.