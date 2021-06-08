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Daily Record: «Дзюбе 32 года, и он не собирается останавливаться»

08 Июня 2021, 09:29,

Британский таблоид Daily Record поделился мнением о нападающем сборной России Артёме Дзюбе в преддверии старта чемпионата Европы-2020.

«Дзюба является ветераном команды, на его счету 29 забитых мячей. Ему 32 года, и он не собирается останавливаться. В минувшем сезоне чемпионата России на его счету 22 гола за «Зенит». Артём может стать лучшим голеадором в истории сборной России, если продолжит забить на Евро», - говорится в материале британских журналистов.

Ранее заметку Дзюбе посвятила итальянская La Gazzetta dello Sport.

На Евро-2020 сборная России сыграет против Бельгии, Финляндии и Дании.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
08 Июня 2021, 11:31

32 года это нормально, а вот 37-40 это возраст когда у мужчины появляются первые симптомы эрективной недостаточности)))...

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Super fanat
08 Июня 2021, 09:34

Вот на Евро и посмотрим, чего он стоит. На ЧМ выстрелил. А теперь пришла ещё одна пора отстоять честь страны.

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