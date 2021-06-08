Итальянские СМИ - о Дзюбе: «Капитан Катастрофа успокоился, он умеет забивать»

В итальянских СМИ высказались о нападающем петербургского «Зенита» и сборной России Артёме Дзюбе. Материал опубликован на страницах издания La Gazzetta dello Sport.

«У этого форварда всегда непростые отношения с тренерами, однако он умеет забивать. В России у него было много скандалов. Капитан Катастрофа наконец-то спокоен. Дзюба - главная звезда сборной России, он капитан команды. Главный тренер Черчесов снова доверит ему место в нападении», - говорится в статье итальянского издания.

Чемпионат Европы стартует 11 июня. На групповой стадии соревнований сборная России сыграет против Бельгии, Финляндии и Дании.