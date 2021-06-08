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Итальянские СМИ - о Дзюбе: «Капитан Катастрофа успокоился, он умеет забивать»

08 Июня 2021, 08:59,

В итальянских СМИ высказались о нападающем петербургского «Зенита» и сборной России Артёме Дзюбе. Материал опубликован на страницах издания La Gazzetta dello Sport.

«У этого форварда всегда непростые отношения с тренерами, однако он умеет забивать. В России у него было много скандалов. Капитан Катастрофа наконец-то спокоен. Дзюба - главная звезда сборной России, он капитан команды. Главный тренер Черчесов снова доверит ему место в нападении», - говорится в статье итальянского издания.

Чемпионат Европы стартует 11 июня. На групповой стадии соревнований сборная России сыграет против Бельгии, Финляндии и Дании.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба
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Комментарии (3)
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0
White_Shark
08 Июня 2021, 10:15

Да уж, там главный итальянский алленаторе в своё время получил знатный урок от Дзюбы, отправив того в Тулу. Всё что было дальше - уже история)

1
Super fanat
08 Июня 2021, 09:37

Да, главное, чтобы Дзюба оставил все скандалы позади. Эх, а мог бы ещё в более толкового игрока вырасти, слушай он тренеров! Но что есть, то есть. И, как бы то ни было, он лучший форвард России на данный момент. Остаётся доказать это на поле. Главное, чтобы перед сильными соперниками не стушевался, а показал лучшего себя.

0
Карыч Кар
08 Июня 2021, 09:06

В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. В.Высоцкий. Вспомнилось, прочитав заметку.

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