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Президент УАФ: «На форме сборной Кипра тоже есть карта, любые претензии на эту тему абсурдны»

08 Июня 2021, 08:48,

Президент УАФ Андрей Павелко после спарринга с Кипром (4:0) высказался на тему новой формы сборной Украины. Эта экипировка вызвала волну критики, поскольку на футболку нанесен силуэт полуострова Крым, который сейчас входит в состав РФ.

«На форме сборной Кипра есть карта этого государства. Поэтому любые претензии на эту тему абсурдны», - гласит сообщение руководителя в «Фейсбуке».

Ранее стала известна реакция УЕФА на новую экипировку «жёлто-синих».

Напомним, что на чемпионате Европы подопечные Андрея Шевченко сыграют в одной группе со сборными Голландии, Северной Македонии и Австрии. Старт континентального турнира запланирован на пятницу, 11 июня.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Украины, Андрей Павелко
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