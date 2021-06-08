Президент УАФ: «На форме сборной Кипра тоже есть карта, любые претензии на эту тему абсурдны»

Президент УАФ Андрей Павелко после спарринга с Кипром (4:0) высказался на тему новой формы сборной Украины. Эта экипировка вызвала волну критики, поскольку на футболку нанесен силуэт полуострова Крым, который сейчас входит в состав РФ.

«На форме сборной Кипра есть карта этого государства. Поэтому любые претензии на эту тему абсурдны», - гласит сообщение руководителя в «Фейсбуке».

Ранее стала известна реакция УЕФА на новую экипировку «жёлто-синих».

Напомним, что на чемпионате Европы подопечные Андрея Шевченко сыграют в одной группе со сборными Голландии, Северной Македонии и Австрии. Старт континентального турнира запланирован на пятницу, 11 июня.