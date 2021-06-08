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Милик пропустит Евро-2020

08 Июня 2021, 08:36,

Форвард «Марселя» Аркадиуш Милик не сыграет на грядущем чемпионате Европы-2020. Об этом рапортует пресс-служба футбольного союза Польши.

Нападающий не успел восстановиться от повреждения, полученного во время тренировочного процесса национальной команды. При этом тренерский штаб сборной Польши заявил, что не планирует вызывать кого-то на замену Милику

В минувшем сезоне Аркадиуш принял участие в 15 матчах Лиги 1, забил девять голов и сделал результативную передачу.

На континентальном турнире подопечные Паулу Соузы сыграют в одной группе с командами Испании, Швеции и Словакии.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аркадиуш Милик
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