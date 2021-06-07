В сборной Испании нет новых заболевших коронавирусом

Подготовка сборной Испании к финальной части чемпионата Европы 2020 года была сорвана на сутки из-за заболевания коронавирусом капитана команды Серхио Бускетса. Ветеран был отправлен на самоизоляцию, а другие члены команды в усиленном режиме проходят тестирование на COVID-19. Также подопечные Луиса Энрике не смогут сыграть против Литвы во вторник, их заменит молодежная «фурия роха».

Что касается сегодняшнего тестирования футболистов сборной Испании, новых заболевших нет. Об этом сообщает тамошняя федерация футбола.

Также никто не заразился и в сборной Португалии, которая недавно встречалась с географическими соседями в товарищеском матче.