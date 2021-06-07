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Сборная Украины забила 4 мяча Кипру

07 Июня 2021, 20:58,

Сборная Украины провела заключительный контрольный матч перед стартом в финальной части Евро-2020.

Игра с Кипром получилась прогулочной. Андрея Ярмоленко реализовал пенальти и заработал 11-метровый для Александра Зинченко. При этом гости играли в меньшинстве с 36-й минуты. После перерыва мяч был разыгран до верного, последним его коснулся Роман Яремчук, а точку поставил Ярмоленко ударом с рикошетом - 4:0.

Протокол игры  
Украина 4:0 Кипр
(1:0) Ярмоленко Андрей 37'    
(2:0) Зинченко Александр 45'    
(3:0) Яремчук Роман 59'    
(4:0) Ярмоленко Андрей 65'    
Пятов Андрей Забарный Илья Кривцов Сергей Матвиенко Николай   60' (Караваев Александр (   60') Соболь Эдуард Макаренко Евгений   46' (Марлос Ромеро (   46') Ярмоленко Андрей   70' (Шапаренко Николай (   70') Малиновский Руслан   67' (Судаков Георгий (   67') Зинченко Александр Зубков Александр   46' (Степаненко Тарас (   46') Яремчук Роман   67' (Беседин Артём (   67')
Запасные: Безус Роман Трубин Анатолий Бущан Георгий Попов Денис II Миколенко Виталий Довбик Артём
Панайи Костас Каро Андреас Сотериу Костас Иоанну Николас Панайоту Антреас   36' Артиматас Костакис   78' (Гогич Александрос (   78') Кириаку Хараламбос   69' (Захариу Панайотис (   69') Авраам Андреас   46' (Христофи Димитрос (   46') Питтас Яннис   85' (Лойзу Лойзос (   85') Элиа Мариос   46' (Кусулос Янис (   46') Папулис Фотис   61' (Кастанос Григорис (   61')
Запасные: Thomas Nikolaou Андреу Стелиос Михаил Неофитос Ilia Konstantinos Параскевас Андреас Hector Kyprianou
07 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Украины, Сборная Кипра
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Комментарии (1)
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Super fanat
07 Июня 2021, 21:59

Ну, соперник слабый, но разминка хорошей получилась! Не было ватоката, была видна позиционная борьба и стремление победить. Главное, что обошлись и без травм основных исполнителей. А теперь прицел на Евро!
P.S. Ярмоленко очень долго не мог разыграться в АПЛ и Евро теперь может для него долгожданной ступенькой наверх или последним шансом допрыгнуть туда.

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