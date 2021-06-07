Сборная Украины забила 4 мяча Кипру

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07 Июня 2021, 20:58,
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Сборная Украины провела заключительный контрольный матч перед стартом в финальной части Евро-2020.
Игра с Кипром получилась прогулочной. Андрея Ярмоленко реализовал пенальти и заработал 11-метровый для Александра Зинченко. При этом гости играли в меньшинстве с 36-й минуты. После перерыва мяч был разыгран до верного, последним его коснулся Роман Яремчук, а точку поставил Ярмоленко ударом с рикошетом - 4:0.
Протокол игры
|(1:0) Ярмоленко Андрей 37'
|(2:0) Зинченко Александр 45'
|(3:0) Яремчук Роман 59'
|(4:0) Ярмоленко Андрей 65'
Пятов Андрей • Забарный Илья • Кривцов Сергей • Матвиенко Николай 60' ( Караваев Александр ( 60') • Соболь Эдуард • Макаренко Евгений 46' ( Марлос Ромеро ( 46') • Ярмоленко Андрей 70' ( Шапаренко Николай ( 70') • Малиновский Руслан 67' ( Судаков Георгий ( 67') • Зинченко Александр • Зубков Александр 46' ( Степаненко Тарас ( 46') • Яремчук Роман 67' ( Беседин Артём ( 67')
Запасные: Безус Роман • Трубин Анатолий • Бущан Георгий • Попов Денис II • Миколенко Виталий • Довбик Артём
Панайи Костас • Каро Андреас • Сотериу Костас • Иоанну Николас • Панайоту Антреас • 36'Артиматас Костакис 78' ( Гогич Александрос ( 78') • Кириаку Хараламбос 69' ( Захариу Панайотис ( 69') • Авраам Андреас 46' ( Христофи Димитрос ( 46') • Питтас Яннис 85' ( Лойзу Лойзос ( 85') • Элиа Мариос 46' ( Кусулос Янис ( 46') • Папулис Фотис 61' ( Кастанос Григорис ( 61')
Запасные: Thomas Nikolaou • Андреу Стелиос • Михаил Неофитос • Ilia Konstantinos • Параскевас Андреас • Hector Kyprianou
07 июня.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Украины, Сборная Кипра
Ну, соперник слабый, но разминка хорошей получилась! Не было ватоката, была видна позиционная борьба и стремление победить. Главное, что обошлись и без травм основных исполнителей. А теперь прицел на Евро!
P.S. Ярмоленко очень долго не мог разыграться в АПЛ и Евро теперь может для него долгожданной ступенькой наверх или последним шансом допрыгнуть туда.