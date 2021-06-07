​В России за ношение новой формы сборной Украины можно получить тюремный срок

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07 Июня 2021, 19:25,
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Новую форму сборной Украины с изображением контура границ страны с Крымом нельзя носить в России. Как рассказал sport24 адвокат Игорь Бушманов, подобные действия могут быть расценены как нарушение 280 статьи уголовного кодекса Российской федерации. Речь идёт о действиях, направленных на нарушение территориальной целостности страны.
Первое такое нарушение влечёт за собой административную ответственность, а повторное приводит к уголовной ответственности с возможностью получить до 4 лет тюрьмы. В особо тяжёлых случаях, когда действия были совершены с использованием медиа, тюремный срок может вырасти до 5 лет.
Отметим, что УЕФА одобрил новую форму украинской сборной. В ней команды выступит на чемпионате Европы, до старта которого осталось всего четыре дня.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Украины
И нормально при этом себя чувствует, не ощущая никакой двойственности по поводу "нарушения территориальной целостности".
п.с. сесть в России можно за что угодно и в любое время. Это даже не то самое известное "от тюрьмы и сумы не зарекайся". Чаяния народные должны быть устремлены к тому, чтобы одна половина сидела, а другая охраняла.
Идеальная модель.
конец веймарской республики наступил в 2001, сейчас рассвет неонацизма, Красная Армия задерживается к сожалению и нет своих Штауффенбергов и Хафтенов
Зато Сабакашвили есть.