​В России за ношение новой формы сборной Украины можно получить тюремный срок

Новую форму сборной Украины с изображением контура границ страны с Крымом нельзя носить в России. Как рассказал sport24 адвокат Игорь Бушманов, подобные действия могут быть расценены как нарушение 280 статьи уголовного кодекса Российской федерации. Речь идёт о действиях, направленных на нарушение территориальной целостности страны.

Первое такое нарушение влечёт за собой административную ответственность, а повторное приводит к уголовной ответственности с возможностью получить до 4 лет тюрьмы. В особо тяжёлых случаях, когда действия были совершены с использованием медиа, тюремный срок может вырасти до 5 лет.

Отметим, что УЕФА одобрил новую форму украинской сборной. В ней команды выступит на чемпионате Европы, до старта которого осталось всего четыре дня.