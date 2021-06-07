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​Хуммельс: «Сборная Германии не провалится снова»

07 Июня 2021, 17:17,

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс заверил болельщиков в том, что команда не допустит провала на Евро-2020. Напомним, что на прошлом крупном турнире – на чемпионате мира в России – немцы заняли последнее место в группе со Швецией, Мексикой и Южной Кореей.

«Тогда у нас была проблема, заключающаяся в том, что мы ещё не ощущали себя единой командой – ни на тренировках, ни в матчах. С нами не должно случиться такого снова. Могу честно сказать, что ощущения сейчас другие. Каждый хочет быть единым целым, каждый готов пожертвовать собой ради команды. Мы можем далеко зайти. Мы знаем, что у нас есть всё, чтобы выиграть Евро», - цитирует Хуммельса Kicker.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Германии, Матс Хуммельс
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