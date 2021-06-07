​Сборная Украины может сыграть в Санкт-Петербурге на Евро

При проходе в четвертьфинал чемпионата Европы сборная Украины теоретически может сыграть в Санкт-Петербурге. Учитывая напряжённую ситуацию в отношениях между Украиной и Россией, приезд украинской команды в российский город на футбольный матч может стать лишним поводом для провокаций. Впрочем, изменений в турнирной сетке Евро-2020 при таком раскладке УЕФА делать не будет. Об этом рапортует ТАСС со ссылкой на полученную информацию от пресс-службы УЕФА.

Ранее большой резонанс в обществе, причём не только футбольном, вызвала форма сборной Украины. На ней изображён контур карты страны с Крымом.