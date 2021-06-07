​Поклонская предложила сборной Украины сыграть в Крыму

|
07 Июня 2021, 14:59,
|
|
Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на новую форму сборной Украины, которая вызвала массовые обсуждения в обществе. На футболке, как известно, изображён контур границ Украины с присутствующим Крымом.
«Если футболисты в Украине решили гонять мяч в майках с нашим полуостровом, то предлагаю совместный матч в Крыму с нашими командами, раз уж они так скучают по нам – крымчанам», - поделилась Поклонская своим мнением посредством канала в Telegram.
Ранее УЕФА утвердил форму сборной Украины, не найдя в ней ничего противоправного.
Мнения по поводу формы украинской сборной расходятся. Кто-то считает, что речь идёт о политической провокации, а кто-то не видит в ситуации ничего необычного. Василий Уткин, например, не видит повода для международного скандала.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Украины, Наталья Поклонская
Няш-мяш ославодолбилась!Переборщила с культом в ЦареБожие и скрепами!
У Наташи дела не айс: в новую думу не зовут, тёплое место не предлагают. Надо же о себе как-то заявить... Как говорил Виктор Стаканович, "хотели как лучше, получилось как всегда"!
человек предавший Родину, изменивший присяге, должен просто молчать
Ещё одна дура нарисовалась чтобы под инуть говна на вентилятор
Зачем они здесь?