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​Поклонская предложила сборной Украины сыграть в Крыму

07 Июня 2021, 14:59,

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на новую форму сборной Украины, которая вызвала массовые обсуждения в обществе. На футболке, как известно, изображён контур границ Украины с присутствующим Крымом.

«Если футболисты в Украине решили гонять мяч в майках с нашим полуостровом, то предлагаю совместный матч в Крыму с нашими командами, раз уж они так скучают по нам – крымчанам», - поделилась Поклонская своим мнением посредством канала в Telegram.

Ранее УЕФА утвердил форму сборной Украины, не найдя в ней ничего противоправного.

Мнения по поводу формы украинской сборной расходятся. Кто-то считает, что речь идёт о политической провокации, а кто-то не видит в ситуации ничего необычного. Василий Уткин, например, не видит повода для международного скандала.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины, Наталья Поклонская
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Комментарии (5)
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0
Dimauskas
07 Июня 2021, 16:45

Няш-мяш ославодолбилась!Переборщила с культом в ЦареБожие и скрепами!

0
Bourgignon Alex
07 Июня 2021, 16:30

У Наташи дела не айс: в новую думу не зовут, тёплое место не предлагают. Надо же о себе как-то заявить... Как говорил Виктор Стаканович, "хотели как лучше, получилось как всегда"!

1
Tavadi
07 Июня 2021, 16:12

человек предавший Родину, изменивший присяге, должен просто молчать

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1
Zenituwka
07 Июня 2021, 16:02

Ещё одна дура нарисовалась чтобы под инуть говна на вентилятор

1
Карыч Кар
07 Июня 2021, 15:23

Зачем они здесь?

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