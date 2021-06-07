​Поклонская предложила сборной Украины сыграть в Крыму

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на новую форму сборной Украины, которая вызвала массовые обсуждения в обществе. На футболке, как известно, изображён контур границ Украины с присутствующим Крымом.

«Если футболисты в Украине решили гонять мяч в майках с нашим полуостровом, то предлагаю совместный матч в Крыму с нашими командами, раз уж они так скучают по нам – крымчанам», - поделилась Поклонская своим мнением посредством канала в Telegram.

Ранее УЕФА утвердил форму сборной Украины, не найдя в ней ничего противоправного.

Мнения по поводу формы украинской сборной расходятся. Кто-то считает, что речь идёт о политической провокации, а кто-то не видит в ситуации ничего необычного. Василий Уткин, например, не видит повода для международного скандала.