​Уткин не считает форму сборной Украины скандальной

Известный журналист Василий Уткин посредством своего канала в Telegram поделился мнением по поводу нашумевшей новой формы сборной Украины. На ней, как известно, изображён контур границ Украины с Крымом.

Уткин задаётся вопросом, не понимая, почему эта форма украинской команды может спровоцировать международный скандал. Журналист отметил, что УЕФА и ФИФА никогда не имели какого-то собственного взгляда на территориальные вопросы. Футбольные организации отталкиваются от позиции ООН.

«ООН признаёт Украину в тех границах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны», - написал Уткин.

Сборная Украины выступит на чемпионате Европы в одной группе с командами Голландии, Австрии и Северной Македонии.