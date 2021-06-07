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​Уткин не считает форму сборной Украины скандальной

07 Июня 2021, 14:23,

Известный журналист Василий Уткин посредством своего канала в Telegram поделился мнением по поводу нашумевшей новой формы сборной Украины. На ней, как известно, изображён контур границ Украины с Крымом.

Уткин задаётся вопросом, не понимая, почему эта форма украинской команды может спровоцировать международный скандал. Журналист отметил, что УЕФА и ФИФА никогда не имели какого-то собственного взгляда на территориальные вопросы. Футбольные организации отталкиваются от позиции ООН.

«ООН признаёт Украину в тех границах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны», - написал Уткин.

Сборная Украины выступит на чемпионате Европы в одной группе с командами Голландии, Австрии и Северной Македонии.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины, Василий Уткин
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Комментарии (1)
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4
sierge
07 Июня 2021, 14:40

Они бы лучше разбирались почему сборная РФ под нейтральными флагами играет а не на соседа кивают

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