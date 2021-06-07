​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему

Можно сколько угодно говорить о том, что футбол вне политики, но на самом деле это неправда. Взять хотя бы тот факт, что УЕФА и ФИФА при жеребьёвках разводят сборные России и Украины, как и клубы из этих стран. Вот и наглядный пример того, как политика прямо влияет на футбольные турниры.

Накануне вопрос переплетения футбола с политикой снова обострился. Сборная Украины представила новую форму, отличительной особенностью которой является контур карты страны с Крымом. Из Госдумы РФ последовала достаточно резкая реакция. Депутат Виталий Милонов, например, называл сборную Украины мелким аутсайдером и самой слабой командой чемпионата Европы, которой светит провал. Такие высказывания спровоцировали новую волну споров о том, какая же команда сильнее – сборная России или сборная Украины. Главный редактор сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Алексей Антоненко пытается максимально беспристрастно проанализировать этот вопрос.

Объективность в футболе – весьма обтекаемое понятие. Сборные России и Украины давно не играли друг с другом и вряд ли сыграют в обозримом будущем, поэтому оценить их уровень относительно друг друга сложно. Но даже если бы они сыграли, то можно ли было бы наверняка говорить о том, кто сильнее, отталкиваясь от результата? Едва ли. Сборная России обыграла на чемпионате мира Испанию, но означает ли это, что российская команда сильнее испанцев? Сборная Украины в последнем отборочном цикле обыграла Португалию, но означает ли это, что украинцы сильнее действующих чемпионов Европы? В футболе не всегда побеждает сильнейший, что хорошо, ведь в противном случае игра не имела бы никого смысла. А так – против любой команды можно найти рецепт.

Почему вообще фанаты так стремятся сравнить сборные России и Украины? Связано это уж никак не с политическим напряжением между странами, а скорее с ревностными футбольными отношениями, которые были всегда. Конечно, есть те, кто поддерживает соседние сборные, но большинство всё же ревностно относится к успехам соседей. По крайней мере, мне так всегда казалось по общению с любителями футбола из обеих стран. Пытаясь сравнить сборные России и Украины, разделив этот вопрос на ряд критериев.

Достижения

Если фанат из России и фанат из Украины будут спорить о силе своих любимых сборных, опираясь на достижения, то тут у украинца шансов нет. Сборная России выступала на пяти чемпионатах Европы, а в 2008 году даже смогла завоевать бронзу континентального футбольного форума, обыграв в четвертьфинале мощных голландцев. Сборная Украины на Евро выступила только дважды, причём в 2012 году команда квалифицировалась на турнир как хозяин. В обоих случаях «жёлто-синие» не вышли из группы. В 2016 году они и вовсе громко провалились, проиграв Германии, Северной Ирландии и Польше с общим счётом 0:5.

На чемпионатах мира сборная России выступала четырежды, а сборная Украины – лишь раз. В 2006 году «жёлто-синие» добрались до четвертьфинала мундиаля, где проиграли будущим чемпионам мира в лице сборной Италии. Российская сборная спустя 12 лет тоже дошла до 1/4 финала, а могла пройти и дальше, если бы в серии пенальти удача оказалась бы не на хорватской стороне.

Состав

Составы сборных России и Украины по уровню кажутся примерно одинаковыми. Если посмотреть на итоговые заявки команд на чемпионат Европы, то можно заметить, что в обеих сборных есть по три футболиста из европейских топ-чемпионатов. В сборной России это Денис Черышев, Александр Головин и Алексей Миранчук, а в сборной Украины – Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский. Этих шестерых игроков объективно сравнить можно только через Миранчука и Малиновского, ведь они оба играют в «Аталанте». Украинец выигрывает конкуренцию у россиянина. Он даже стал лучшим ассистентом завершившегося сезона Серии А. С другой стороны, Александр Головин по уровню определённо выше Андрея Ярмоленко, но это уже субъективно. Разный возраст, разные клубы, разные позиции…

Предположение о том, что составы сборных Украины и России по уроню плюс-минус равны подтверждает оценочная стоимость футболистов по версии transfermarkt. 26 игроков в заявке украинской сборной оцениваются в 197,2 миллиона евро, а 26 игроков в заявке российской сборной – в 190 миллионов евро. Разница небольшая. Хотя если сделать поправку на молодость состава (средний возраст 25,96 против 27,42), то перевес всё же у украинцев. Более дорогой и более молодой состав говорит о более высоком потенциале.

Качество игры

А вот если фанат из России и фанат из Украины будут спорить о силе своих любимых сборных, опираясь на качество игры прямо сейчас, шансов не будет уже у россиянина. Украинская национальная команда на сегодняшний день показывает гораздо более привлекательный футбол. Достаточно посмотреть на матчи сборной Украины против Португалии и Сербии в отборе на Евро. Дело даже не в том, что «жёлто-синие» смогли набрать в этих четырёх матчах 8 очков. Дело в том, какой футбол показывала команда. Поработавший со многими известными тренерами Андрей Шевченко прививает сборной современный футбол с короткими передачами низом, выходом из обороны через пас. Да, сборная Украины против топ-команд не играет первым номером, и Шевченко не стесняется говорить, что до такого уровня его команде ещё долго расти, но и игры на отбой нет и в помине. Очень важную роль в украинской сборной сейчас играет Александр Зинченко. В сборной он действует не слева в обороне, а в центре полузащиты. Если посмотреть подборку передач Зинченко в игре с Португалией, становится понятно, почему в игрока так верит Хосеп Гвардиола. Эту подборку показывали даже британские СМИ, намекая Гвардиола на то, что Зинченко можно попробовать использовать в полузащите.

Конечно, кто-то сейчас припомнит осенние поражения сборной Украины от Испании и Франции с результатами 0:4 и 1:7, но там по команде чересчур сильно ударила пандемия. Андрею Шевченко приходилось обходиться без многих ведущих игроков, используя необстрелянную молодёжь. И даже при этом украинцы после 1:7 на «Стад де Франс» не основным составом дали бой Германии, проиграв 1:2.

Что касается сборной России, то команда продолжает играть по старинке с тактикой «бей на высокого». Не то чтобы я критиковал Станислава Черчесова. Абсолютно любая тактика имеет право на жизнь при одном условии – если она даёт результат. А результат тактика сборной России даёт ровно до того момента, как в составе соперника не находится какой-то качественный защитник вроде Милана Шкриньяра. Тактика перестаёт работать, а другой у команды просто нет, как и нет стремления ей обзавестись, судя по выбору нападающих.

Вывод

Как бы то ни было, для каждого болельщика своя команда самая любимая. И всё же если взвешивать все приведённые выше аргументы, то с тегом «прямо сейчас», не отталкиваясь от былых достижений, сборная Украины всё-таки выглядит на голову сильнее. И в плане качества игры, и в плане потенциала.

Алексей Антоненко