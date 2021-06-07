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Реакция Уткина на форму сборной Украины с изображением Крыма

07 Июня 2021, 13:17,

Бывший футбольный комментатор, а в настоящий момент популярный блогер Василий Уткин поделился мнением о скандальной форме сборной Украины на чемпионат Европы-2020. На экипировку «жёлто-синих» нанесен силуэт с границами страны, который включает в себя Крым, который входит в состав РФ.

«Мне все равно, что нанесено на форму какой угодно сборной, кроме российской. На которой изначально флаг России был изображен в перевернутом виде. Вот это было унизительно», - гласит сообщение Уткина в «Телеграме».

Континентальный турнир стартует в пятницу, 11 июня. На Евро сборная Украины попала в одну группу со командами Голландии, Северной Македонии и Австрии.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Украины, Василий Уткин
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