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«УЕФА делает серьёзную ошибку!»: в Госдуме отреагировали на форму сборной Украины

07 Июня 2021, 11:44,

В Госдуме отреагировали на скандальную форму сборной Украины на чемпионат Европы-2020. Свое мнение по ситуации высказал депутат Дмитрий Свищев.

«Украина выражает позицию, которая несовместима с РФ. Если УЕФА принимает такое решение, значит, они распускают руки подобным движениям. УЕФА делает серьезную ошибку!», - передает слова депутата издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на футболке национальной сборной Украины изображен силуэт с границами страны, который включает в себя Крымский полуостров, который сейчас входит в состав России.

На чемпионате Европы-2020 подопечные Андрея Шевченко сыграют в одной группе со сборными Голландии, Северной Македонии и Австрии. Первый поединок турнира состоится 11 июня.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Украины, Дмитрий Свищев
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