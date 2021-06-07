Варга: «К Черчесову был реальный интерес от английских клубов»

Футбольный агент Шандор Варга рассказал об интересе европейских клубов к главному тренеру национальной сборной России Станиславу Черчесову.

«К нему был реальный интерес от английских клубов. На вопрос о том, надо ли ему разводиться со сборной, можно ответить только после глубокого анализа», - приводит слова агента издание «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, что Черчесов занимает пост главного тренера национальной команды с августа 2016 года. Контракт 57-летнего специалиста рассчитан до конца 2022 года.

В настоящий момент Станислав Саламович готовит сборную России к чемпионату Европы-2020. На групповом этапе турнира команда сыграет против Бельгии, Финляндии и Дании. Турнир стартует в пятницу, 11 июня.