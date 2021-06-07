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Известен игрок, который заменит Александера-Арнольда в сборной Англии

07 Июня 2021, 10:36,

Стало известно, кто заменит травмированного защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда в заявке сборной Англии на чемпионат Европы-2020.

Согласно информации The Athletic, тренерский штаб принял решение включить в состав национальной команды защитника «Брайтона» Бена Уайта. В сборной остались довольны работой игрока на тренировках.

Александер-Арнольд выбыл из строя из-за повреждения бедра, которое получил в контрольном поединке против Австрии (1:0). В лазарете защитник проведет около шести недель.

На Евро сборная Англии сыграет с Шотландией, Хорватией и Чехией.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Англии, Трент Александер-Арнольд, Бен Уайт
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