Известен игрок, который заменит Александера-Арнольда в сборной Англии

|
07 Июня 2021, 10:36,
|
|
Стало известно, кто заменит травмированного защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда в заявке сборной Англии на чемпионат Европы-2020.
Согласно информации The Athletic, тренерский штаб принял решение включить в состав национальной команды защитника «Брайтона» Бена Уайта. В сборной остались довольны работой игрока на тренировках.
Александер-Арнольд выбыл из строя из-за повреждения бедра, которое получил в контрольном поединке против Австрии (1:0). В лазарете защитник проведет около шести недель.
На Евро сборная Англии сыграет с Шотландией, Хорватией и Чехией.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Англии, Трент Александер-Арнольд, Бен Уайт