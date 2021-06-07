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Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма

07 Июня 2021, 10:13,

В УЕФА отреагировали на новую экипировку сборной Украины, в которой национальная команда сыграет на грядущем чемпионате Европы-2020. Об этом информирует ТАСС.

«Форма сборной Украины одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки», - заявили в организации

Напомним, что новая форма сборной Украины вызвала волну критики в России. На футболку «жёлто-синих» нанесен контур границ страны, включающий в себя Крым.

На континентальном турнире команда Андрея Шевченко выступит в одной группе с Голландией, Северной Македонией и Австрией. Старт соревнований запланирован на пятницу, 11 июня.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Украины, УЕФА
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Комментарии (13)
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0
Misha_diablo_football
07 Июня 2021, 16:58

Политика и спорт, политика и религия вещи совсем не совместимые....

0
spartakUEFA
07 Июня 2021, 16:19

2010 год едешь отдыхать в Крым и просто кайфуешь от всего, особенно от цен. 2021 год смотришь и думаешь в Турции дешевле) Но за то Крым наш, чей только не особо понятно)

0
kos34rus
07 Июня 2021, 14:58

Пусть хоть член там нарисуют, что толку то ????? В очередной раз показывают свою тупость. Это ЧЕ по футболу, в футбол играть надо а они и тут маразм включают.

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3
zurukukkk
07 Июня 2021, 13:27

присоединила к россии его екатерина2, отвоевав у турок, с какого перепуга он должен быть ихним? еще лет 150 назад и государства такого не было- украина!
а так то и мы майки можем напять,где нашим будет все до днепра!
кстати,харьков и донецк между прочим им ленин подкинул,разбавить ,так сказать,пролетариатом соломеннокрышных!

0
Zenituwka
07 Июня 2021, 13:34

Да дело не в этом. Исторически территории стран менялись. Дело в другом, что это не должно касаться спортивных соревнований. Если спорт, то спорт, если политика то политика. Зачем это смешивать? УЕФА своим одобрением создаёт серьезный прецедент. Это непрофессионально и как минимум глупо.

1
Pilat2009
07 Июня 2021, 16:57

А как насчет нацистских бандеровских лозунгов?По моему еще не одна страна не додумалась на форме стихи писать.Здесь хохлы первые

0
Misha_diablo_football
07 Июня 2021, 16:57

Радостно читать твои разумные и очень корректные комментарии)))...

0
DezmaN
07 Июня 2021, 14:41

Какая нелепица. Факт того, что Крым снова наш - не признал никто из развитых стран, участников УЕФА. Т.е. для всех членов УЕФА на форме сборной Украины изображена ТА ЖЕ Украина, которая изображена на их картах. И уже недовольство наших операционщиков является в их глазах фактом провокации.

0
Zenituwka
07 Июня 2021, 15:59

Это все понятно, но УЕФА, не должна этого допускать. Тут футбол, а не урок географии.

4
Zenituwka
07 Июня 2021, 10:42

Я вот не понимаю. Как бы то ни было, но действия со стороны Украины явно провокационные. Более того, имеет политический посыл, что в спорте должно пресекаться на корню. О каком одобрении УЕФА идёт речь? Дикость какая то. Очень неприятно смотреть на такие вещи в футболе. Пускай политики копаются в этом говне, а любителей спорта эти дрязги касаться не должны.

3
devito792@gmail.com
07 Июня 2021, 10:27
"Форма сборной Украины вызвала волну критики в России" На воре и шапка горит.
0
Pilat2009
07 Июня 2021, 17:00

Форма не является предметом политики. вы еще на заднице что нибудь напишите.Кстати характерное фото футболистов в новой форме-передний ряд подставляет булки заднему.

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