Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма

В УЕФА отреагировали на новую экипировку сборной Украины, в которой национальная команда сыграет на грядущем чемпионате Европы-2020. Об этом информирует ТАСС.

«Форма сборной Украины одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки», - заявили в организации

Напомним, что новая форма сборной Украины вызвала волну критики в России. На футболку «жёлто-синих» нанесен контур границ страны, включающий в себя Крым.

На континентальном турнире команда Андрея Шевченко выступит в одной группе с Голландией, Северной Македонией и Австрией. Старт соревнований запланирован на пятницу, 11 июня.