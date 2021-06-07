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Журналист: УЕФА разрешил сборной Украины сыграть на Евро-2020 в скандальной форме

07 Июня 2021, 08:32,

Журналист Василий Конов посредством своего телеграм-канала рассказал о реакции УЕФА на специфический комплект формы сборной Украины, в котором национальная команда собирается выступить на предстоящем чемпионате Европы-2020.

Инсайдер заявил, что реакции со стороны УЕФА не последует. «Жёлто-синим» разрешат выступать на континентальном турнире в экипировке, особенностью которой является футболка с контуром границ страны и присутствующим на ней Крымом.

На чемпионате Европы подопечные Андрея Шевченко сыграют в одном квартете с командами Голландии, Северной Македонии и Австрии. Турнир начнется в пятницу, 11 июня.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Украины, УЕФА
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Комментарии (2)
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0
Sharafutdinov Albert
07 Июня 2021, 13:25

А что на футболке не так?

6
Super fanat
07 Июня 2021, 08:49

Кхэм-кхэм, а почему сборной должны были запрещать играть в футболке, на которую нанесены её суверенные территории? У них там всё нормально, у российских журналистов этих?

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