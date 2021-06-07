Дзюба назвал персонажа «Друзей», с которым себя ассоциирует

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07 Июня 2021, 08:15,
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Форвард сборной России и петербургского «Зенита» Артём Дзюба опубликовал в своем инстаграм-аккаунте пост, посвященный новому эпизоду популярного сериала «Друзья». В беседе с одним из подписчиков нападающий назвал персонажа, с которым он себя ассоциирует.
«Наверное, Росс», - написал Дзюба в комментариях к публикации.
В настоящий момент Артём находится в расположении сборной России. Национальная команда ведет подготовку к чемпионату Европы-2020. На континентальном турнире подопечные Черчесова сыграют в одном квартете со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Артём Дзюба
Да ну. Дзюба - стопудовый Джо.