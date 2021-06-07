Дзюба назвал персонажа «Друзей», с которым себя ассоциирует

Форвард сборной России и петербургского «Зенита» Артём Дзюба опубликовал в своем инстаграм-аккаунте пост, посвященный новому эпизоду популярного сериала «Друзья». В беседе с одним из подписчиков нападающий назвал персонажа, с которым он себя ассоциирует.

«Наверное, Росс», - написал Дзюба в комментариях к публикации.

В настоящий момент Артём находится в расположении сборной России. Национальная команда ведет подготовку к чемпионату Европы-2020. На континентальном турнире подопечные Черчесова сыграют в одном квартете со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.