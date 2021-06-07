Может ли Россия сыграть с Украиной на Евро-2020

Сборные России и Украины за свою историю встречались всего дважды: в 1998-м и 1999-м. Да-да, это тот самый матч, когда Филимонов совершил чудовищную ошибку. Сейчас Россию и Украину разводят по разным группам в отборочных турнирах из-за политических причин, но теоретически эти команды смогут встретиться в плей-офф чемпионата Европы-2020. Рассказываем, при каком условии Россия и Украина могут сыграть друг против друга.

Есть всего два варианта, когда эти сборные могут сразиться в очном поединке.

Первый вариант – сборная Украины выигрывает свою группу, а Россия занимает второе место в своей группе. При этом если и Украина, и Россия выиграют свои матчи в 1/8 финала, то они встретятся в четвертьфинальном поединке, который пройдет в Баку.

В таком случае соперником Украины в 1/8 финала станет одна из третьих команд из групп D, E или F, а Россия, если финиширует второй, встретится с кем-то из следующих сборных: Турция, Уэльс или Швейцария.

Второй вариант – сборная России побеждает в своей группе, а Украина становится второй. И вновь обе сборные должны выигрывать в 1/8 финала, тогда они встретятся в четвертьфинале в Мюнхене.

При таком раскладе Россия встретится с третьей командой одной из следующих групп: А/D/E/F. Что же касается сборной Украины, то её, скорее всего, ждёт матч против сборной Италии.

При этом не стоит исключать, что УЕФА даже при таких раскладах разведет между собой сборные России и Украины. Политическая ситуация далека от стабильной, а недавняя презентация формы сборной Украины с Крымом и надписями «Слава Украине! Героям слава!» ещё больше усложнила её.