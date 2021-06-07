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Может ли Россия сыграть с Украиной на Евро-2020

07 Июня 2021, 00:57,

Сборные России и Украины за свою историю встречались всего дважды: в 1998-м и 1999-м. Да-да, это тот самый матч, когда Филимонов совершил чудовищную ошибку. Сейчас Россию и Украину разводят по разным группам в отборочных турнирах из-за политических причин, но теоретически эти команды смогут встретиться в плей-офф  чемпионата Европы-2020. Рассказываем, при каком условии Россия и Украина могут сыграть друг против друга.

Есть всего два варианта, когда эти сборные могут сразиться в очном поединке.

Первый вариант – сборная Украины выигрывает свою группу, а Россия занимает второе место в своей группе. При этом если и Украина, и Россия выиграют свои матчи в 1/8 финала, то они встретятся в четвертьфинальном поединке, который пройдет в Баку.

В таком случае соперником Украины в 1/8 финала станет одна из третьих команд из групп D, E или F, а Россия, если финиширует второй, встретится с кем-то из следующих сборных: Турция, Уэльс или Швейцария.

Второй вариант – сборная России побеждает в своей группе, а Украина становится второй. И вновь обе сборные должны выигрывать в 1/8 финала, тогда они встретятся в четвертьфинале в Мюнхене.

При таком раскладе Россия встретится с третьей командой одной из следующих групп: А/D/E/F. Что же касается сборной Украины, то её, скорее всего, ждёт матч против сборной Италии.

При этом не стоит исключать, что УЕФА даже при таких раскладах разведет между собой сборные России и Украины. Политическая ситуация далека от стабильной, а недавняя презентация формы сборной Украины с Крымом и надписями «Слава Украине! Героям слава!» ещё больше усложнила её.

0
Евро-Футбол.Ру Максим Малюков
Теги: Сборная России, Сборная Украины
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Комментарии (7)
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0
ILLNAT
07 Июня 2021, 13:30

Сборная России явный аутсайдер турнира,она не выйдет в плей-офф.

0
Витаминович Алексей
07 Июня 2021, 13:04

Очень бы хотелось посмотреть такой матч. Теоретически вполне возможен при определённой доле удачи

2
jUMPER
07 Июня 2021, 11:55

ну и...да пусть рисуют, что хотят...))) могут африку нарисовать у себя на форме...))) кто то рисует Крым на майке, а кто то понимает, что Крым вернулся домой.

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1
Super fanat
07 Июня 2021, 08:54

Во-первых, сборные навряд ли попадут друг на друга, слишком слабы. Во-вторых, всё обострила ещё Россия в 2014. Украина лишь использует такие темы на атрибутике и лозунги, которые пробуждают патриотизм, спящий в Украине практически весь период независимости. И, повторюсь, никто не может запретить стране использовать на атрибутике изображение своих суверенных границ, установленные законом в соответствии с международным правом. Если какие-то сторонние силы на это влияют - это их проблемы.
P.S. Только не забывайте, что скоро будет Европейский суд по правам человека и повесточка там будет не одна, там и установят, кто прав и виновен.

1
Misha_diablo_football
07 Июня 2021, 05:35

Совсем маловероятные события описаны в статье, Украине по силам выиграть или быть вторыми в своей группе но России совсем туго придется....

0
online
07 Июня 2021, 04:56

Пусть сначала Россия выйдет из группы, а то уже варианты раскладывают.

0
devito792@gmail.com
07 Июня 2021, 02:06
Был бы хороший матч. Пусть приезжают в Баку, а лучше в Украину, всё же братья вроде бы, заодно и увидят и услышат, что о них думают в нашей стране, об оккупацие, войне и прочем. Да, политика и спорт разные вещи, но не в данном случае.
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