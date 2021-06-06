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Мидо: «Что за дурацкое решение дать Хендерсону пробить пенальти»

06 Июня 2021, 23:49,

Бывший форвард «Марселя» и «Тоттенхэма» Ахмед Мидо раскритиковал капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона за неточный удар с 11-метровой отметки в матче с румынами (1:0).

- Что за дурацкое решение дать Хендерсону пробить пенальти! Он отсутствовал четыре месяца, это весомый аргумент не подпускать его к мячу. Зачем? Пусть пробил бы любой другой! - написал Мидо в «Твиттере».

- Я не забивал более важные пенальти, чем этот, не волнуйтесь, - заявил Хендерсон репортерам после матча. Но, конечно, я расстроен. Еще больше мне жаль Дома, потому что он позволил мне пробить, а я не попал.

Напомним, что Хендерсон не играл на протяжении 106 дней.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Сборная Англии, Джордан Хендерсон, Ахмед Мидо
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Комментарии (1)
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0
Bourgignon Alex
07 Июня 2021, 00:09

Господи, из какого небытия вы выдёргиваете персонажей подобных Ахмеду Медо? О нём, если и знали, то давным-давно забыли!

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