Мидо: «Что за дурацкое решение дать Хендерсону пробить пенальти»

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06 Июня 2021, 23:49,
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Бывший форвард «Марселя» и «Тоттенхэма» Ахмед Мидо раскритиковал капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона за неточный удар с 11-метровой отметки в матче с румынами (1:0).
- Что за дурацкое решение дать Хендерсону пробить пенальти! Он отсутствовал четыре месяца, это весомый аргумент не подпускать его к мячу. Зачем? Пусть пробил бы любой другой! - написал Мидо в «Твиттере».
- Я не забивал более важные пенальти, чем этот, не волнуйтесь, - заявил Хендерсон репортерам после матча. Но, конечно, я расстроен. Еще больше мне жаль Дома, потому что он позволил мне пробить, а я не попал.
Напомним, что Хендерсон не играл на протяжении 106 дней.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ливерпуль, Сборная Англии, Джордан Хендерсон, Ахмед Мидо
Господи, из какого небытия вы выдёргиваете персонажей подобных Ахмеду Медо? О нём, если и знали, то давным-давно забыли!