Перед матчем с Россией сборная Бельгии обыграла соперников из Хорватии

Сборные Бельгии и Хорватии провели товарищеский матч за пять дней до старта Евро-2020. Балканцы поначалу чаще контролировали мяч, но проиграли в главном - их атаки были менее опасными и не результативными. Ромелу Лукаку и Янник Карраско в одной вылазке обстучали все штанги чужих ворот, а на 38-й минуте Лукаку с близкого расстояния с разворота расстрелял цель - 1:0. «Армеец» Никола Влашич вышел на замену на 62-й минуте.