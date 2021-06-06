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Перед матчем с Россией сборная Бельгии обыграла соперников из Хорватии

06 Июня 2021, 23:39,

Сборные Бельгии и Хорватии провели товарищеский матч за пять дней до старта Евро-2020. Балканцы поначалу чаще контролировали мяч, но проиграли в главном - их атаки были менее опасными и не результативными. Ромелу Лукаку и Янник Карраско в одной вылазке обстучали все штанги чужих ворот, а на 38-й минуте Лукаку с близкого расстояния с разворота расстрелял цель - 1:0. «Армеец» Никола Влашич вышел на замену на 62-й минуте.

Протокол игры  
Бельгия 1:0 Хорватия
(1:0) Лукаку Ромелу 38'    
Куртуа Тибо Алдервейрельд Тоби Денайер Джейсон Вертонген Ян   46' (Вермален Томас (   46') Кастань Тимоти Тилеманс Юри Дендонкер Леандер   81' (Докю Жереми (   81') Шадли Насер   71' (Азар Торган (   71') Мертенс Дрис   68' (Ванакен Ханс (   68') Лукаку Ромелу Карраско Янник   81' (Азар Эден (   81')
Запасные: Мёнье Тома Селс Матц Мехеле Брэндон Бентеке Кристиан Бачуайи Миши Миньоле Симон
Ливакович Доминик Врсалько Шиме Вида Домагой Чалета-Цар Дуе Баришич Борна   46' (Гвардиол Йошко (   46') Модрич Лука   61' (Пашалич Марио (   61') Брозович Марсело Ковачич Матео   62' (Влашич Никола (   62') Ребич Анте   62' (Крамарич Андрей (   62') Петкович Бруно   70' (Брекало Йосип (   70') Перишич Иван   80' (Оршич Мислав (   80')
Запасные: Слуга Симон Будимир Анте Шкорич Миле Калинич Ловре Бадель Милан Юранович Йосип
06 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Бельгии, Сборная Хорватии
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