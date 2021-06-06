Перед матчем с Россией сборная Бельгии обыграла соперников из Хорватии

|
06 Июня 2021, 23:39,
|
|
Сборные Бельгии и Хорватии провели товарищеский матч за пять дней до старта Евро-2020. Балканцы поначалу чаще контролировали мяч, но проиграли в главном - их атаки были менее опасными и не результативными. Ромелу Лукаку и Янник Карраско в одной вылазке обстучали все штанги чужих ворот, а на 38-й минуте Лукаку с близкого расстояния с разворота расстрелял цель - 1:0. «Армеец» Никола Влашич вышел на замену на 62-й минуте.
Протокол игры
|(1:0) Лукаку Ромелу 38'
Куртуа Тибо • Алдервейрельд Тоби • Денайер Джейсон • Вертонген Ян 46' ( Вермален Томас ( 46') • Кастань Тимоти • Тилеманс Юри • Дендонкер Леандер 81' ( Докю Жереми ( 81') • Шадли Насер 71' ( Азар Торган ( 71') • Мертенс Дрис 68' ( Ванакен Ханс ( 68') • Лукаку Ромелу • Карраско Янник 81' ( Азар Эден ( 81')
Запасные: Мёнье Тома • Селс Матц • Мехеле Брэндон • Бентеке Кристиан • Бачуайи Миши • Миньоле Симон
Ливакович Доминик • Врсалько Шиме • Вида Домагой • Чалета-Цар Дуе • Баришич Борна 46' ( Гвардиол Йошко ( 46') • Модрич Лука 61' ( Пашалич Марио ( 61') • Брозович Марсело • Ковачич Матео 62' ( Влашич Никола ( 62') • Ребич Анте 62' ( Крамарич Андрей ( 62') • Петкович Бруно 70' ( Брекало Йосип ( 70') • Перишич Иван 80' ( Оршич Мислав ( 80')
Запасные: Слуга Симон • Будимир Анте • Шкорич Миле • Калинич Ловре • Бадель Милан • Юранович Йосип
06 июня.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Бельгии, Сборная Хорватии