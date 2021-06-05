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​Жиру не обижается на Бензема из-за давних слов о Формуле-1 и картинге

05 Июня 2021, 20:56,

Карим Бензема долгое время не вызывался в ряды сборной Франции. В своё время форварду «Реала» задали вопрос, попросив сравнить самого себя с регулярно вызывающимся в сборную Оливье Жиру. Тогда Бензема использовал необычное сравнение, назвав себя «Формулой-1», а Жиру – «картингом».

«Те слова Бензема обо мне просто заставили меня улыбнуться. Я просто поставил себя на его место. Нельзя таить какие-то обиды.

Что мы с Бензема будем делать в случае победы на чемпионате Европы? Мы отправится на картинг и сделаем отличное фото», - рассказал Жиру Le Figaro.

Сборная Франции на Евро-2020 выступит в одной группе с командами Португалии, Германии и Венгрии.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Франции, Карим Бензема, Оливье Жиру
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