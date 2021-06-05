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​Азар стал лицом рекламы бургеров

05 Июня 2021, 19:37,

Вингер «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар стал лицом рекламы бургеров. В преддверии чемпионата Европы бургеры назвали «красными дьяволами». Это прозвище бельгийской национальной команды.

Стоит сказать, что Эден Азар в своё время имел проблемы с лишним весом. Во время отпуска после перехода из «Челси» в «Реал» бельгиец быстро набрал лишние килограммы, что было заметно даже невооружённым глазом. «Отпуск – это отпуск», - так объяснял ситуацию Азар.

 

Сборная Бельгии на Евро-2020 станет одним из соперников сборной России. Команды сразятся уже 12 июня в Санкт-Петербурге в первом туре группового этапа.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Бельгии, Эден Азар
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Комментарии (4)
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1
Allegro
05 Июня 2021, 20:23

Может ему профессию сменить, а то футболист из него стал какой-то, как бы это сказать.... не очень. Вот как раз новая профессия для него - пожиратель бургеров. А что, все профессии нужны, все профессии важны.

1
NOBODY
05 Июня 2021, 19:39

вот и ответ, почему Азара в Реале не заиграл....

1
Misha_diablo_football
05 Июня 2021, 19:57

и наверное уже никогда не заиграет...

2
NOBODY
05 Июня 2021, 20:03

конечно не заиграет...я не понимал тогда и сейчас тоже , на кой хрен его вообще подписывали.....

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