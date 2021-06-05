Вингер «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар стал лицом рекламы бургеров. В преддверии чемпионата Европы бургеры назвали «красными дьяволами». Это прозвище бельгийской национальной команды.

Стоит сказать, что Эден Азар в своё время имел проблемы с лишним весом. Во время отпуска после перехода из «Челси» в «Реал» бельгиец быстро набрал лишние килограммы, что было заметно даже невооружённым глазом. «Отпуск – это отпуск», - так объяснял ситуацию Азар.

Eden Hazard, nueva imagen de una hamburguesa belga llamada 'The Red Devils Beef Burger' pic.twitter.com/me4xgaDgFa — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 5, 2021

Сборная Бельгии на Евро-2020 станет одним из соперников сборной России. Команды сразятся уже 12 июня в Санкт-Петербурге в первом туре группового этапа.