​Сборная Голландии может потерять де Лихта

У болельщиков сборной Голландии появился повод для беспокойства. Защитник Маттайс де Лихт досрочно завершил пятничную тренировку из-за проблем с пахом. Об этом на своих страницах сообщает Football Italia.

У де Лихта уже возникали проблемы с пахом, поэтому футболист пройдёт обследование. Потеря Маттайса в преддверии чемпионата Европы может стать для сборной Голландии серьёзным ударом, учитывая отсутствие Виргила ван Дейка.

Первый матч на Евро-2020 сборная Голландии проведёт 13 июня. Соперником команды Франка де Бура будет сборная Украины.