Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

​Сборная Голландии может потерять де Лихта

05 Июня 2021, 18:53,

У болельщиков сборной Голландии появился повод для беспокойства. Защитник Маттайс де Лихт досрочно завершил пятничную тренировку из-за проблем с пахом. Об этом на своих страницах сообщает Football Italia.

У де Лихта уже возникали проблемы с пахом, поэтому футболист пройдёт обследование. Потеря Маттайса в преддверии чемпионата Европы может стать для сборной Голландии серьёзным ударом, учитывая отсутствие Виргила ван Дейка.

Первый матч на Евро-2020 сборная Голландии проведёт 13 июня. Соперником команды Франка де Бура будет сборная Украины.

Оцените материал:
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Голландии, Маттайс де Лихт
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
05 Июня 2021, 18:58

Надеюсь, восстановится в кратчайшие сроки! Всё же на Евро должны играть сильнейшие футболисты.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба