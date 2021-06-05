​Сборная Голландии может потерять де Лихта

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05 Июня 2021, 18:53,
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У болельщиков сборной Голландии появился повод для беспокойства. Защитник Маттайс де Лихт досрочно завершил пятничную тренировку из-за проблем с пахом. Об этом на своих страницах сообщает Football Italia.
У де Лихта уже возникали проблемы с пахом, поэтому футболист пройдёт обследование. Потеря Маттайса в преддверии чемпионата Европы может стать для сборной Голландии серьёзным ударом, учитывая отсутствие Виргила ван Дейка.
Первый матч на Евро-2020 сборная Голландии проведёт 13 июня. Соперником команды Франка де Бура будет сборная Украины.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Голландии, Маттайс де Лихт
Надеюсь, восстановится в кратчайшие сроки! Всё же на Евро должны играть сильнейшие футболисты.