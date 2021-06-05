Моуринью: «Англия многого ждёт от Кейна»

Экс-наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался по поводу форварда команды Гарри Кейна.

«Гарри относится к тем, на чьи плечи возложено многое. Страна многого ждёт от него, а он многого ждёт от себя. Он капитан, и он хочет что-то выиграть. Кейну не удаётся это с клубом, поэтому, конечно, он сделает всё, что в его силах, чтобы выиграть что-то со сборной», - рассказал Моуринью The Sun.

В последние недели Гарри Кейна слухи активно связывают со сменой клубной прописки. Сам футболист дал понять, что может уйти из «Тоттенхэма», чтобы сделать следующий шаг в своей карьере.