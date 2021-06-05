Моуринью: «Англия многого ждёт от Кейна»

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05 Июня 2021, 18:30,
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Экс-наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался по поводу форварда команды Гарри Кейна.
«Гарри относится к тем, на чьи плечи возложено многое. Страна многого ждёт от него, а он многого ждёт от себя. Он капитан, и он хочет что-то выиграть. Кейну не удаётся это с клубом, поэтому, конечно, он сделает всё, что в его силах, чтобы выиграть что-то со сборной», - рассказал Моуринью The Sun.
В последние недели Гарри Кейна слухи активно связывают со сменой клубной прописки. Сам футболист дал понять, что может уйти из «Тоттенхэма», чтобы сделать следующий шаг в своей карьере.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Жозе Моуринью, Сборная Англии, Гарри Кейн
Почему? Он же лучший бомбардир ЧМ, нет? Сборная должна соответствовать его уровню, давно чего-то международного не брали!