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​Де Брёйне перенёс небольшую операцию

05 Июня 2021, 17:59,

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне перенёс небольшую операцию в связи с переломом глазницы. Об этом журналистам рассказал главный тренер бельгийской национальной команды Роберто Мартинес.

«Всё прошло очень хорошо, очень позитивно. Мы с нетерпением ждём понедельника, когда де Брёйне присоединится к команде. Это небольшое вмешательство было необходимо с расчётом на долгосрочную перспективу. Долгое выздоровление Кевину не понадобится. Операция заняла всего 20 минут», - рассказал Мартинес представителям СМИ.

Ранее Мартинес говорил, что де Брёйне с большой долей вероятности пропустит матч против России 12 июня.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Бельгии, Кевин де Брёйне
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
05 Июня 2021, 19:02

Хорошо, что всё хорошо.

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