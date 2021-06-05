Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне перенёс небольшую операцию в связи с переломом глазницы. Об этом журналистам рассказал главный тренер бельгийской национальной команды Роберто Мартинес.

«Всё прошло очень хорошо, очень позитивно. Мы с нетерпением ждём понедельника, когда де Брёйне присоединится к команде. Это небольшое вмешательство было необходимо с расчётом на долгосрочную перспективу. Долгое выздоровление Кевину не понадобится. Операция заняла всего 20 минут», - рассказал Мартинес представителям СМИ.

Ранее Мартинес говорил, что де Брёйне с большой долей вероятности пропустит матч против России 12 июня.