Погба: «Канте может выиграть «Золотой мяч»

Хавбек сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил на вопрос о возможной победе своего соотечественника Нголо Канте в голосовании за «Золотой мяч».

«Перед финалом я сказал, что у Нголо будет шанс выиграть награду, если он станет победителем Лиги чемпионов. «Челси» заслуженно выиграл турнир, а Канте как всегда был великолепен. Он может претендовать на «Золотой мяч» в случае триумфа Франции на чемпионате Европы», - передает слова полузащитника Tribal Football.

Евро-2020 стартует 11 июня. Сборная Франции сыграет в одной группе с Германией, Португалией и Венгрией.