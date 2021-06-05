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Погба: «Канте может выиграть «Золотой мяч»

05 Июня 2021, 16:19,

Хавбек сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил на вопрос о возможной победе своего соотечественника Нголо Канте в голосовании за «Золотой мяч».

«Перед финалом я сказал, что у Нголо будет шанс выиграть награду, если он станет победителем Лиги чемпионов. «Челси» заслуженно выиграл турнир, а Канте как всегда был великолепен. Он может претендовать на «Золотой мяч» в случае триумфа Франции на чемпионате Европы», - передает слова полузащитника Tribal Football.

Евро-2020 стартует 11 июня. Сборная Франции сыграет в одной группе с Германией, Португалией и Венгрией.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Поль Погба, Нголо Канте
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