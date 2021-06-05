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Моуринью назвал фаворита чемпионата Европы-2020

05 Июня 2021, 15:16,

Португальский тренер Жозе Моуринью, который недавно покинул лондонский «Тоттенхэм» и возглавил «Рому», высказался о перспективах сборной Франции на предстоящем чемпионате Европы-2020.

«Если за вашу команду выступает Мбаппе, то очень тяжело не выигрывать. Не вижу слабых сторон у сборной Франции. Если нужно назвать фаворита Евро-2020, то это подопечные Дидье Дешама. Они обязаны выиграть турнир», - приводятся слова Моуринью на страницах таблоида The Sun.

Чемпионат Европы стартует 11 июня. На групповой стадии континентального турнира сборная Франции сыграет против команд Германии, Португалии и Венгрии.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью, Сборная Франции
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