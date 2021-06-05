Моуринью назвал фаворита чемпионата Европы-2020

Португальский тренер Жозе Моуринью, который недавно покинул лондонский «Тоттенхэм» и возглавил «Рому», высказался о перспективах сборной Франции на предстоящем чемпионате Европы-2020.

«Если за вашу команду выступает Мбаппе, то очень тяжело не выигрывать. Не вижу слабых сторон у сборной Франции. Если нужно назвать фаворита Евро-2020, то это подопечные Дидье Дешама. Они обязаны выиграть турнир», - приводятся слова Моуринью на страницах таблоида The Sun.

Чемпионат Европы стартует 11 июня. На групповой стадии континентального турнира сборная Франции сыграет против команд Германии, Португалии и Венгрии.