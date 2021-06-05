«Поводов гордиться футболом будет больше»: реакция Федуна на провал хоккейной сборной России

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун отреагировал на неудачное выступление сборной России на чемпионате мира по хоккею. В матче 1/4 финала соревнований национальная команда потерпела поражение от Канады. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в овертайме «кленовые» забросили решающую шайбу

«После матча с Канадой уверен, что поводов гордиться футболом будет больше, чем хоккеем», - передает слова руководителя ТАСС.

Футбольная сборная России готовится к выступлению на чемпионате Европы-2020. В рамках группового этапа подопечные Станислава Черчесова встретятся с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Старт турнира запланирован на 11 июня.