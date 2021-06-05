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«Поводов гордиться футболом будет больше»: реакция Федуна на провал хоккейной сборной России

05 Июня 2021, 10:13,

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун отреагировал на неудачное выступление сборной России на чемпионате мира по хоккею. В матче 1/4 финала соревнований национальная команда потерпела поражение от Канады. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в овертайме «кленовые» забросили решающую шайбу

«После матча с Канадой уверен, что поводов гордиться футболом будет больше, чем хоккеем», - передает слова руководителя ТАСС.

Футбольная сборная России готовится к выступлению на чемпионате Европы-2020. В рамках группового этапа подопечные Станислава Черчесова встретятся с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Старт турнира запланирован на 11 июня.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Леонид Федун
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Комментарии (1)
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0
ILLNAT
05 Июня 2021, 11:45

А что скажет про хоккей нам Зарема?)

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