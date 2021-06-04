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Сборная Италии забила четыре мяча в ворота чехов

04 Июня 2021, 23:40,

Сборная Италии продолжает крушить всех соперников подряд. Команда Роберто Манчини в рамках подготовки к финальной части Евро-2020 встретилась с соперниками из Чехии и отправила в сетку их ворот четыре мяча. Чиро Иммобиле и Николо Барелла сделали комфортным счет уже к перерыву, а во втором тайме Лоренцо Инсинье и Доменико Берарди довели дело до разгрома - 4:0.

Протокол игры  
Италия 4:0 Чехия
(1:0) Иммобиле Чиро 23'    
(2:0) Барелла Николо 42'    
(3:0) Инсинье Лоренцо 66'    
(4:0) Берарди Доменико 73'    
Доннарумма Джанлуиджи Флоренци Алессандро   86' (Толой Рафаэл (   86') Бонуччи Леонардо Кьеллини Джорджо   64' (Эмерсон Палмиери (   64') Спинаццола Леонардо   64' (Ачерби Франческо (   64') Барелла Николо Жоржиньо II   63' (Кристанте Бриан (   63') Локателли Мануэль Берарди Доменико   77' (Кьеза Федерико (   77') Иммобиле Чиро   78' (Распадори Джакомо (   78') Инсинье Лоренцо
Запасные: Ди Лоренцо Джованни Сиригу Сальваторе Белотти Андреа Пессина Маттео Мерет Алекс Бернардески Федерико
Павленка Иржи Цоуфал Владимир Брабец Якуб Челюстка Ондржей   46' (Шик Патрик (   46') Боржил Ян Крал Алекс Дарида Владимир   81' (Садилек Михал (   81') Масопуст Лукаш   61' (Выдра Матей (   61') Барак Антонин   46' (Зима Давид (   46') Янкто Якуб   61' (Шевчик Петр (   61') Крменчик Михал   46' (Соучек Томаш (   46')
Запасные: Пекхарт Томаш Пешек Якуб Кадержабек Павел Мандоус Алеш Вацлик Томаш Матею Алеш
04 июня. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Сборная Чехии
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