Сборная Италии забила четыре мяча в ворота чехов

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04 Июня 2021, 23:40,
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Сборная Италии продолжает крушить всех соперников подряд. Команда Роберто Манчини в рамках подготовки к финальной части Евро-2020 встретилась с соперниками из Чехии и отправила в сетку их ворот четыре мяча. Чиро Иммобиле и Николо Барелла сделали комфортным счет уже к перерыву, а во втором тайме Лоренцо Инсинье и Доменико Берарди довели дело до разгрома - 4:0.
Протокол игры
|(1:0) Иммобиле Чиро 23'
|(2:0) Барелла Николо 42'
|(3:0) Инсинье Лоренцо 66'
|(4:0) Берарди Доменико 73'
Доннарумма Джанлуиджи • Флоренци Алессандро 86' ( Толой Рафаэл ( 86') • Бонуччи Леонардо • Кьеллини Джорджо 64' ( Эмерсон Палмиери ( 64') • Спинаццола Леонардо 64' ( Ачерби Франческо ( 64') • Барелла Николо • Жоржиньо II 63' ( Кристанте Бриан ( 63') • Локателли Мануэль • Берарди Доменико 77' ( Кьеза Федерико ( 77') • Иммобиле Чиро 78' ( Распадори Джакомо ( 78') • Инсинье Лоренцо
Запасные: Ди Лоренцо Джованни • Сиригу Сальваторе • Белотти Андреа • Пессина Маттео • Мерет Алекс • Бернардески Федерико
Павленка Иржи • Цоуфал Владимир • Брабец Якуб • Челюстка Ондржей 46' ( Шик Патрик ( 46') • Боржил Ян • Крал Алекс • Дарида Владимир 81' ( Садилек Михал ( 81') • Масопуст Лукаш 61' ( Выдра Матей ( 61') • Барак Антонин 46' ( Зима Давид ( 46') • Янкто Якуб 61' ( Шевчик Петр ( 61') • Крменчик Михал 46' ( Соучек Томаш ( 46')
Запасные: Пекхарт Томаш • Пешек Якуб • Кадержабек Павел • Мандоус Алеш • Вацлик Томаш • Матею Алеш
04 июня. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Италии, Сборная Чехии