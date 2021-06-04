Сборная Италии забила четыре мяча в ворота чехов

Сборная Италии продолжает крушить всех соперников подряд. Команда Роберто Манчини в рамках подготовки к финальной части Евро-2020 встретилась с соперниками из Чехии и отправила в сетку их ворот четыре мяча. Чиро Иммобиле и Николо Барелла сделали комфортным счет уже к перерыву, а во втором тайме Лоренцо Инсинье и Доменико Берарди довели дело до разгрома - 4:0.